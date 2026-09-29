Armutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Belediye ekipleri ve esnaf suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

Şiddetli sağanak bazı iş yerlerinde de su baskınlarına neden oldu.

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