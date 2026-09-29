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        Armutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Armutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

        Şiddetli sağanak bazı iş yerlerinde de su baskınlarına neden oldu.

        Belediye ekipleri ve esnaf suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

        Sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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