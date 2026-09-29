Armutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Yalova'nın Armutlu ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Giriş: 29.09.2026 - 13:40 Güncelleme:
Yalova'nın Armutlu ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Şiddetli sağanak bazı iş yerlerinde de su baskınlarına neden oldu.
Belediye ekipleri ve esnaf suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.
Sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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