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        GÜNCELLEME - Yalova'da kanoyla denizde sürüklenen baba ve kızı kurtarıldı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen baba ve kızı ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 20:15 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Yalova'da kanoyla denizde sürüklenen baba ve kızı kurtarıldı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen baba ve kızı ekiplerce kurtarıldı.

        Tavşantepe mevkiinde iskeleden kanoyla denize açılan Mustafa Y, 11 yaşındaki kızı Ela Y. ve kızının arkadaşı 11 yaşındaki T.Ö. rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı.

        T.Ö. yüzerek sahile dönerken baba ve kızı bir süre sonra kanoyla gözden kayboldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Mustafa Y. ile kızı Ela Y'yi bulmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, 5 saat sonra baba ve kızını İmralı Adası yakınlarında kanoya sarılmış halde buldu.

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        Ekiplerce kıyıya ulaştırılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen baba ve kızı, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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