Yalova Valisi Usta'dan Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Usta, mesajında 17 Ağustos 1999'da Gölcük merkezli meydana gelen depremin Türkiye'nin, özellikle Marmara Bölgesi ve Yalova'nın en acı günlerinden biri olduğunu belirtti.

Depremin 45 saniye sürdüğünü ve Yalova'da 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Usta, aradan geçen yıllara rağmen yaşanan acıların unutulmadığını ifade etti.

Usta, hayatla ölüm arasındaki en uzun 45 saniyede Yalova'da 2 bin 504 canın hayallerini, sevinçlerini, birlikteliklerini enkaz altında bıraktığını belirterek, "Her geçen yıl yaramız kabuk bağlamaya çalışsa da o gün yaşanan acılar hepimizin yüreğinde sıcaklığını korumakta. O gün olduğu gibi bugün de acımızı birbirimizle sımsıkı tutunarak azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Deprem gerçeğinin ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığına işaret eden Usta, Türkiye'nin jeolojik yapısı nedeniyle aktif deprem kuşakları üzerinde bulunduğunu vurguladı.

Bilimsel ve teknolojik verilere uygun yapılaşmanın yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Usta, doğru planlama, sağlam yapılaşma, etkin denetim ve zamanında alınacak tedbirlerle depremlerin yol açabileceği can ve mal kayıplarının en aza indirilebileceğini kaydetti.

Usta, deprem hazırlığının yalnızca afet anına yönelik olmadığını, afet öncesinde başlayan ve kesintisiz sürdürülmesi gereken bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Yalova'da deprem riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Usta, afet bilinçlendirme programlarıyla vatandaşların bilgilendirildiğini, yapı denetimlerinin sıkılaştırıldığını, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırıldığını ve mevcut yapı stokunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

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Yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde jeolojik etütler ve risk analizlerinin dikkate alındığını ifade eden Usta, "Yalovalı her bir hemşerimiz bizler için çok değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha güvenli, dirençli ve afetlere hazırlıklı bir Yalova oluşturma hedefiyle çalışmaların tüm paydaşların desteğiyle sürdürüleceğini belirten Usta, şunları ifade etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılında depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı, özellikle Yalova'mızda yitirdiğimiz 2 bin 504 hemşerimizi rahmetle anıyor, ailelerine, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."