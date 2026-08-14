Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova Valisi Usta'dan Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Yalova Valisi Usta'dan Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Yalova Valisi Usta'dan Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Usta, mesajında 17 Ağustos 1999'da Gölcük merkezli meydana gelen depremin Türkiye'nin, özellikle Marmara Bölgesi ve Yalova'nın en acı günlerinden biri olduğunu belirtti.

        Depremin 45 saniye sürdüğünü ve Yalova'da 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Usta, aradan geçen yıllara rağmen yaşanan acıların unutulmadığını ifade etti.

        Usta, hayatla ölüm arasındaki en uzun 45 saniyede Yalova'da 2 bin 504 canın hayallerini, sevinçlerini, birlikteliklerini enkaz altında bıraktığını belirterek, "Her geçen yıl yaramız kabuk bağlamaya çalışsa da o gün yaşanan acılar hepimizin yüreğinde sıcaklığını korumakta. O gün olduğu gibi bugün de acımızı birbirimizle sımsıkı tutunarak azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Deprem gerçeğinin ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığına işaret eden Usta, Türkiye'nin jeolojik yapısı nedeniyle aktif deprem kuşakları üzerinde bulunduğunu vurguladı.

        Bilimsel ve teknolojik verilere uygun yapılaşmanın yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Usta, doğru planlama, sağlam yapılaşma, etkin denetim ve zamanında alınacak tedbirlerle depremlerin yol açabileceği can ve mal kayıplarının en aza indirilebileceğini kaydetti.

        Usta, deprem hazırlığının yalnızca afet anına yönelik olmadığını, afet öncesinde başlayan ve kesintisiz sürdürülmesi gereken bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Yalova'da deprem riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Usta, afet bilinçlendirme programlarıyla vatandaşların bilgilendirildiğini, yapı denetimlerinin sıkılaştırıldığını, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırıldığını ve mevcut yapı stokunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

        REKLAM

        Yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde jeolojik etütler ve risk analizlerinin dikkate alındığını ifade eden Usta, "Yalovalı her bir hemşerimiz bizler için çok değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha güvenli, dirençli ve afetlere hazırlıklı bir Yalova oluşturma hedefiyle çalışmaların tüm paydaşların desteğiyle sürdürüleceğini belirten Usta, şunları ifade etti:

        "Bu duygu ve düşüncelerle, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılında depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı, özellikle Yalova'mızda yitirdiğimiz 2 bin 504 hemşerimizi rahmetle anıyor, ailelerine, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Evoq Uluslararası Masa Tenisi Yalova Açık Turnuvası, Yalova'da başladı
        Evoq Uluslararası Masa Tenisi Yalova Açık Turnuvası, Yalova'da başladı
        Yalova'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Yalova'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Yalova'da F16'nın kaza kırıma uğradığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortay...
        Yalova'da F16'nın kaza kırıma uğradığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortay...
        GÜNCELLEME - Yalova'da kanoyla denizde sürüklenen baba ve kızı kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Yalova'da kanoyla denizde sürüklenen baba ve kızı kurtarıldı
        Yalova'da kanoyla denizde sürüklenen baba ve kızı için arama çalışması başl...
        Yalova'da kanoyla denizde sürüklenen baba ve kızı için arama çalışması başl...
        Yalova'da forkliftin çarptığı işçi öldü
        Yalova'da forkliftin çarptığı işçi öldü