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        Yalova'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 1 kişi öldü

        Yalova'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 19:49 Güncelleme:
        Yalova'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 1 kişi öldü

        Yalova'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde seyreden Naim Arslan idaresindeki otomobil, Kirazlı sapağında, sürücüsü öğrenilemeyen 34 PAY 575 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşarak ağaca çarptı.

        Otomobil sürücüsü Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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