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        Akdağmadeni'nde atık su arıtma tesisi tamamlandı

        Akdağmadeni Belediyesince yapılan Atık Su Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Akdağmadeni'nde atık su arıtma tesisi tamamlandı

        Akdağmadeni Belediyesince yapılan Atık Su Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin atık suyunun arıtılmaya başlandığı tesiste peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kayseri İller Bankası Bölge Müdürü Osman Baykendi ve Kayseri İller Bankası Yapım ve Uygulamalar Müdürü Şinasi Uzun ile tesiste incelemelerde bulundu.

        Yaklaşık 25 bin metrekare alanda kurulan tesiste havalandırma havuzu, anaerobik havuz, çökertme havuzu ile dekantör ve blower binaları incelendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, çevre yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, tesiste kalan peyzaj çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ve tesisin tam kapasiteyle hizmete sunulacağını ifade etti.

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