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        Yozgat'ta yalnız yaşayan yaşlı kadının evi onarılıyor

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Fethiye Mertcan'ın evi, Kaymakamlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle onarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Yozgat'ta yalnız yaşayan yaşlı kadının evi onarılıyor

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Fethiye Mertcan'ın evi, Kaymakamlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle onarılıyor.


        İlçe Kaymakamlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beserek köyünde yaşayan ve eşini 5 yıl önce kaybeden Mertcan'ın, yağışlarda çatısı akan bir evde tek başına yaşamını sürdürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yalnız yaşayan yaşlı kadını ziyaret eden ekipler, evde incelemede bulundu.

        Ekipler, incelemenin ardından evin çatısını onarmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışma başlattı.

        Mertcan, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

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