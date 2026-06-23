Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgatlı kadınlar kursta ürettikleri yapay çiçekleri satarak kazanç sağlıyor

        Yozgatlı kadınlar kursta ürettikleri yapay çiçekleri satarak kazanç sağlıyor

        Yozgat'ta ev hanımları, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan yapay çiçek kursunda hem meslek öğreniyor hem de ürettiklerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Yozgatlı kadınlar kursta ürettikleri yapay çiçekleri satarak kazanç sağlıyor

        Yozgat'ta ev hanımları, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan yapay çiçek kursunda hem meslek öğreniyor hem de ürettiklerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

        Yozgat Belediyesince tahsis edilen Mehmet Ağa Konağı'nda düzenlenen yapay çiçek kursuna katılan ev hanımları, gelin buketi ve çeşitli dekoratif çiçeklerin yapımını öğreniyor.

        Kursun usta öğreticisi Sabiha Çıtak, AA muhabirine, kursta 20 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.

        Kursiyerlerin tamamının ev hanımı olduğunu belirten Çıtak, "20 yaşında kursiyerimiz de var, 50 yaşında da. Yaklaşık 6 aydır eğitim alıyorlar. Burada çiçek yapmayı öğreniyorlar. Aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bir ziyarete giderken kendi emekleriyle yaptıkları çiçekleri hediye olarak götürebiliyorlar. Salon çiçekleri ve ev dekorasyonunda kullanılabilecek çeşitli ürünler hazırlıyorlar. Gelin buketi yapıp satıyorlar." diye konuştu.

        Çıtak, kursiyerlerin kursta hem meslek edindiklerini hem de sosyalleştiklerini belirtti.

        - "İlerleyen zamanlarda organizasyon işi yapmayı düşünüyorum"

        Kursiyerlerden Hatice Nemli de kursta öğrendikleriyle evine kazanç sağlamaya başladığını söyledi.

        Gelin isteme çiçeği yapıp sattığını anlatan Nemli, "İlerleyen zamanlarda organizasyon işi yapmayı düşünüyorum. Kendimi o alanda geliştirmeye çalışıyorum. Evde boş durmak yerine buraya geldim. Kendime ek kazanç sağlamaya çalışıyorum." dedi.

        Hacer Vural ise kursu sosyal medyada gördüğünü, usta öğreticiyle iletişime geçtikten sonra kursa başladığını ifade etti.

        Kursa gelince burayı çok sevdiğini dile getiren Vural, "Bana çok iyi geldi. Arkadaşlarımı çok sevdim. Burada vakit geçirmeyi çok sevdim. Özellikle bir yere giderken elim boş gitmeyi sevmem. Bu nedenle yaptığım çiçekleri götürüyorum. Karşımdaki de mutlu oluyor. Kalıcı bir hediye oluyor. Hediyeleşmeyi çok sevdiğim için her yere götürüyorum." ifadelerini kullandı.

        Tekmile Canan Şahiner ise komşusunun tavsiyesiyle kursa katıldığını söyledi. Kursta çok güzel bir ortam olduğunu vurgulayan Şahiner, "Burada çiçekler üretiyoruz. Oğlum için 41 adet isteme çiçeği hazırlıyorum. Kurstan sonra da devam etmeyi istiyorum. Sipariş gelirse seve seve yaparım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Yozgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Yozgat'ta zincirleme kaza: 3 yaralı
        Yozgat'ta zincirleme kaza: 3 yaralı
        Sorgun'da öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verildi
        Sorgun'da öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verildi
        Yozgat'ta polisten kaçan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı
        Yozgat'ta polisten kaçan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı
        'Dur' ihtarına uymayan sürücüye, bindiği aracın 2 katı ceza kesildi
        'Dur' ihtarına uymayan sürücüye, bindiği aracın 2 katı ceza kesildi
        Yozgat İl Jandarma Komutanlığından personele Babalar Günü sürprizi
        Yozgat İl Jandarma Komutanlığından personele Babalar Günü sürprizi