Yozgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Haşim Kılıç Mahallesi Nato Yolu mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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