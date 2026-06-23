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        Yozgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 00:02 Güncelleme:
        Yozgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Haşim Kılıç Mahallesi Nato Yolu mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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