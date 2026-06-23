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        Yozgat'ta kayıp olarak aranan kişi bulundu

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki İ.K. evine 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Yozgat'ta kayıp olarak aranan kişi bulundu

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki İ.K. evine 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

        İlçeye bağlı Davutlu köyünde yaşayan ve dün sabah 11.00 sıralarında evinden mantar toplamak için ayrılan İ.K'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

        Köyün çevresi ve arazide arama yapan ekipler, yaşlı adamı 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide buldu.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.K, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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