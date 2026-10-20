ASIRLIK MEKTEPLER - Yozgat Lisesinin geçmişten bugüne uzanan eğitim yolculuğu
SAİT ÇELİK - Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Yozgat Mekteb-i Sultanisi" adıyla eğitim öğretime başlayan Yozgat Lisesi, kentin köklü eğitim kurumlarının başında geliyor.
Giriş: 20.10.2026 - 11:50 Güncelleme:
SAİT ÇELİK - Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Yozgat Mekteb-i Sultanisi" adıyla eğitim öğretime başlayan Yozgat Lisesi, kentin köklü eğitim kurumlarının başında geliyor.
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