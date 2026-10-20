Akdağmadeni Kitap Günleri 10 bin kitapla kapılarını açtı

Akdağmadeni Belediyesi, Akdağmadeni Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdağmadeni Kitap Günleri, Belediye Konferans Salonu'nda kitapseverleri ağırlamaya başladı.

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, öğrencileri ve vatandaşları kitaplarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış programına Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve öğrenciler katıldı.

14 yayınevinin ve yaklaşık 10 bin kitabın yer aldığı etkinlikte, farklı türlerdeki eserler okuyucularla buluşurken yazarlar ve şairler de kitapseverlerle bir araya gelme fırsatı buluyor.

REKLAM

Her yaştan okuyucuya hitap eden Akdağmadeni Kitap Günleri, 25 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.