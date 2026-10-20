Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İş yerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve kutu içine gizlenmiş 4 bin lira ele geçirildi.

Bu kapsamda Y.İ'nin iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

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