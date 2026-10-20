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        Yozgat'ta 4. Akdağmadeni Kitap Günleri başladı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdağmadeni Kitap Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Yozgat'ta 4. Akdağmadeni Kitap Günleri başladı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdağmadeni Kitap Günleri başladı.

        Akdağmadeni Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 14 yayınevinin yaklaşık 10 bin kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu.

        Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, öğrencileri ve vatandaşları kitaplarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yazar ve şairler de kitapseverlerle bir araya geliyor.

        Fuarın açılışı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve öğrenciler tarafından yapıldı.

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        Etkinlik, 25 Ekim'e kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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