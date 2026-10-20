Yozgat'ta 4. Akdağmadeni Kitap Günleri başladı

Fuarın açılışı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve öğrenciler tarafından yapıldı.

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, öğrencileri ve vatandaşları kitaplarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yazar ve şairler de kitapseverlerle bir araya geliyor.

Akdağmadeni Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 14 yayınevinin yaklaşık 10 bin kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu.

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