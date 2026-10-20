Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli Y.İ.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda 13,43 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden olduğu değerlendirilen kutu içerisine gizlenmiş 4 bin lira nakit ele geçirildi.

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