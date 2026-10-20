Yozgat'ta 35 bin makaron ele geçirildi

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 35 bin makaron ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çekerek ilçesinde operasyon düzenledi. Şüpheli F.H.'nin iş yerinde yapılan aramalarda 35 bin makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün ve 25 kg kaçak çay ele geçirildi.

Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.