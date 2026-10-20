Yozgat Valisi Özkan'dan muhtarlara ziyaret
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Merkez Mahalle Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Giriş: 20.10.2026 - 14:15 Güncelleme:
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Merkez Mahalle Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Özkan, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal ile derneği ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Özkan, görevlerinde başarılar diledi.
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