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        Yozgat Valisi Özkan'dan muhtarlara ziyaret

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Merkez Mahalle Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Yozgat Valisi Özkan'dan muhtarlara ziyaret

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Merkez Mahalle Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Özkan, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal ile derneği ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Özkan, görevlerinde başarılar diledi.

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