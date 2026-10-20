Yozgat'ta 35 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Belirlenen adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 35 bin doldurulmuş makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

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