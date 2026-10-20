BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı

Cenaze törenine, Karaca'nın ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, BBP Yozgat İl Başkanı Akif Yazarel, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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