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        BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, önceki dönem Berlin Alperen Ocakları Başkanı Adem Karaca'nın ağabeyinin cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:27 Güncelleme:
        BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, önceki dönem Berlin Alperen Ocakları Başkanı Adem Karaca'nın ağabeyinin cenaze törenine katıldı.

        Destici, kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden iş insanı Hasan Karaca'nın (61) cenaze törenine katılmak üzere Yozgat'a geldi.

        Karaca'nın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Karaca'nın ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, BBP Yozgat İl Başkanı Akif Yazarel, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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