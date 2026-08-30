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        Emekli marangoz yaptığı resimlerle beldenin duvarlarını renklendiriyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki emekli marangoz Gürsel Cemali Ertürk, kızının tavsiyesiyle yöneldiği resim çalışmalarını Uzunlu beldesinin duvarlarına taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Emekli marangoz yaptığı resimlerle beldenin duvarlarını renklendiriyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki emekli marangoz Gürsel Cemali Ertürk, kızının tavsiyesiyle yöneldiği resim çalışmalarını Uzunlu beldesinin duvarlarına taşıdı.

        Yaklaşık 13 yıl önce marangozluktan emekli olan Ertürk, geçirdiği mide ameliyatının ardından kızının resim yapmasını önermesi üzerine çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

        Ertürk, herhangi bir eğitim almadan sosyal medyadan incelediği çalışmalarla kendisini geliştirerek, zamanla tuval ve karakalem çalışmalarına yöneldi.

        Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 300 resim yapan ve 3 sergi açan Ertürk, evinin yanı sıra park ve bahçelerde de resim yapıyor.

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        Ertürk'ün çalışmalarını beğenen Uzunlu Belde Belediye Başkanı Mustafa Uçar'ın beldedeki duvarlara resim yapmasını istemesi üzerine emekli marangoz, bu kez fırçasını belediyeye ait duvarları renklendirmek için eline aldı.

        Yaklaşık 600-700 metrelik duvarlar için önce çizimler hazırlayan Ertürk, ardından başladığı boyama çalışmalarının ilk etabını yaklaşık 3 ayda tamamladı.

        - "Resim yaparken her şeyi kafamdan siler atarım"

        Gürsel Cemali Ertürk, AA muhabirine, resme yönelmesinde mide ameliyatının ardından evinde kaldığı kızının tavsiyesinin etkili olduğunu söyledi.

        Resim çizmeyi çocukluğundan beri çok sevdiğini ifade eden Ertürk, evini atölye gibi kullandığını ve 13 yıldır çizim yaptığını belirtti.

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        Ertürk, resim yapmanın kendisi için önemli bir uğraş haline geldiğini anlatarak, "Resim çizmek bana hastalığı da unutturur, borcu da unutturur, her şeyi kafamdan siler atarım. Hiçbir şey kalmaz kafamda. Resme odaklanırım, saatlerce resim çizerim. Bir resim bir günümü de iki günümü de alabilir. Resim çizerken kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." dedi.

        Evinin önünde ve parkta resim çizdiğini, merak edip yanına gelen çocukların da hevesli olduklarını dile getiren Ertürk, bildiği kadarıyla onları yönlendirmeye ve teşvik etmeye çalıştığını belirtti.

        - "Resim çizmek için hiç eğitim almadım"

        Ertürk, Uzunlu Belde Belediye Başkanı Mustafa Uçar'ın, evinin önünde resim çizdiğini görmesinin ardından belediyeye ait duvarları boyamayı teklif ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

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        "Burada resim yaparken başkanım geldi, 'Madem güzel güzel resim yapıyorsun, bir gün gel de bizim oralara da resim çiz' dedi. Ben de 'Başkanım, 13 yıllık birikimim var. Sen bana bırak, ben buralara güzel bir eser bırakayım' dedim. Resim çizmek için hiç eğitim almadım. Belediyeye ait yaklaşık 600-700 metrelik duvarlar vardı. İlk önce planlar yaptım, çizimlerimi hazırladım. Ondan sonra boyamaya geçtim. Bu çalışmalar yaklaşık 3 ayımı aldı."

        Ertürk, ilerleyen günlerde parkta hazırlanacak alana Atatürk ve Osmanlı tuğrası resimleri yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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