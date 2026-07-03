Eşinden kalan 3 bin kitaba gözü gibi bakıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde yaşayan 74 yaşındaki Satı Alpyıldız, 2013 yılında vefat eden eşi Hacı Duran Alpyıldız'ın yıllar içinde oluşturduğu yaklaşık 3 bin kitaptan oluşan kitaplığı özenle koruyor.



Yılın 6 ayını Fransa'da, 6 ayını ise köyünde geçiren Alpyıldız, Fransa'ya dönerken evinin anahtarını köy muhtarına ya da yeğenlerine emanet ediyor. Köye döndüğünde ise kitapların bakımını ve temizliğini kendisi yapıyor.





Satı Alpyıldız, kitap okumaya ve yazmaya ilgi duyan eşi Hacı Duran Alpyıldız'ın yıllar içinde yaklaşık 3 bin kitaptan oluşan bir kitaplık oluşturduğunu belirterek, "Eşim kitaplara aşıktı, kitap okumayı çok severdi. Eşimi kaybettikten sonra bu kitaplara gözüm gibi bakmaya başladım. Çünkü onlar eşimin hatırası. Fransa'ya giderken anahtarı muhtarımıza ya da yeğenlerime bırakıyorum. Sağ olsunlar evi ve kitapları kontrol ediyorlar. Döndüğümde de bakımını ve temizliğini yapıyorum." dedi.



Alpyıldız, ömrü yettiği sürece eşinden kalan kitaplığa gözü gibi bakacağını, kendisinden sonra ise oğlunun bu emaneti korumasını istediğini dile getirdi.



Eşinin eski tarım aletlerini toplamaya da meraklı olduğunu, farklı köylerden getirilen tarım aletlerini evlerinin bahçesinde sergilediklerini anlatan Alpyıldız, eve gelenlere bu aletlerin kullanım amaçlarını anlattığını sözlerine ekledi.

