Kaybolduktan sonra bulunan Aybüke İnce'den jandarmaya teşekkür ziyareti

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolduktan sonra jandarma ekiplerince sağ olarak bulunan Aybüke İnce, ailesiyle Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Yaklışık 1 ay önce Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde kaybolan ve yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 12 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulunan Aybüke İnce ile ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeliyle bir araya geldi.



Aile, arama kurtarma çalışmalarına katılan jandarma personeline teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.



Ziyaret sırasında Aybüke İnce'nin ailesi, jandarma personeline çiçek takdim etti.



















