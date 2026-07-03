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        Kaybolduktan sonra bulunan Aybüke İnce'den jandarmaya teşekkür ziyareti

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolduktan sonra jandarma ekiplerince sağ olarak bulunan Aybüke İnce, ailesiyle Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Kaybolduktan sonra bulunan Aybüke İnce'den jandarmaya teşekkür ziyareti

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolduktan sonra jandarma ekiplerince sağ olarak bulunan Aybüke İnce, ailesiyle Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Yaklışık 1 ay önce Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde kaybolan ve yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 12 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulunan Aybüke İnce ile ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeliyle bir araya geldi.

        Aile, arama kurtarma çalışmalarına katılan jandarma personeline teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

        Ziyaret sırasında Aybüke İnce'nin ailesi, jandarma personeline çiçek takdim etti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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