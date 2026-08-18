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        Gezginci arıcı aile, Bozok Yaylası'nda bal mesaisinde

        SAİT ÇELİK/MEHMET DOĞAN - Coğrafi yapısı ve bitki çeşitliliği dolayısıyla gezginci arıcıların tercih ettiği iller arasında yer alan Yozgat'a her yıl Samsun'dan gelen İnce ailesi, Akdağmadeni ilçesinde 350'ye yakın kovanla bal üretimi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Gezginci arıcı aile, Bozok Yaylası'nda bal mesaisinde

        SAİT ÇELİK/MEHMET DOĞAN - Coğrafi yapısı ve bitki çeşitliliği dolayısıyla gezginci arıcıların tercih ettiği iller arasında yer alan Yozgat'a her yıl Samsun'dan gelen İnce ailesi, Akdağmadeni ilçesinde 350'ye yakın kovanla bal üretimi yapıyor.

        Arıcılıkla 32 yıldır uğraşan 47 yaşındaki Eyüp İnce, ilk olarak 2006'da arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldiği Akdağmadeni Veziralanı köyünde arıcılık faaliyetlerini sürdürüyor.

        Her yıl mayıs ayının sonunda Samsun'dan kovanlarıyla ilçeye gelen İnce'ye okulların tatil olmasıyla eşi Melek İnce ve 3 çocuğu da katılıyor.

        Aile, yaz dönemini kovanların bulunduğu Bozok Yaylası'ndaki konteynerde geçirerek arıların bakımından bal üretimine ve ürünlerin pazarlanmasına kadar işin farklı aşamalarında birlikte çalışıyor.

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        Eyüp İnce, AA muhabirine, 1994'te başladığı arıcılığa 7 yıl başkasının yanında çalıştıktan sonra 2001'de bireysel olarak gezginci arıcılık yapmaya başladığını söyledi.

        Arıcılıkta devletin desteklerinden faydalandığını dile getiren İnce, "Arıcılık serüvenim 45 kovanla başladı. Daha sonra 100, ardından 150 kovana çıkardım. Devletin destek, teşvik ve kredilerinden yararlandım. Şu anda 350'ye yakın kovanımız var. Yıllık 5 ila 6 ton arasında petek bal üretiyoruz." dedi.

        Eşini ikna ettikten sonra arıcılığı 8 yıldır ailecek yapmaya başladıklarını anlatan İnce, "Eşim ilk başta bu işe pek sıcak bakmıyordu. Daha sonra 'Gel, en azından senin için bir tatil, bir değişiklik olsun. Şehrin stresinden, sıcağından ve bunaltıcı ortamından uzaklaşıp güzel bir yaylada, doğal bir ortamda çocuklarımızla yaşayalım' diyerek eşimi ikna ettim." diye konuştu.

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        - "Çoluğumuzla, çocuğumuzla bu işi yapıyoruz"

        İnce, bölgenin zengin bitki çeşitliliği nedeniyle arıcılığa uygun olduğuna dikkati çekerek, arıların ağırlıklı olarak geven, kekik ve yörede yetişen çeşitli çiçeklerden yararlandığını söyledi.

        Arıcılığın emek isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

        "Beşinci ayın sonunda buraya geliyoruz. Okullar tatil olunca ilk önce oğlum yanıma geliyor. Bir hafta, 10 gün sonra da eşim geliyor. Burada ailece barakada yaşıyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla bu işi yapıyoruz. Yanımıza gelenler de ailece geliyor. Bal ikramında bulunuyoruz. İnsanlar bizimle konuşurken, bir arada olurken mutlu oluyor. 'Ne güzel, ailece yapıyorsunuz' diyorlar hatta kimileri bizi eşlerine örnek bile gösteriyor."

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        Özellikle oğluna arıcılığı sevdirmeye çalıştığını dile getiren İnce, "Arıcılık bir sevda. Bu işi gerçekten severek yapacaksın. Yeri geliyor çoluğumla, çocuğumla gece gündüz çalışıyorum. Gece belki 3-4 defa kalkıyorum. Yırtıcı hayvanlar oluyor. Onlardan kendimizi korumak, arılarımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Arı olmazsa hayat olmaz." ifadelerini kullandı.

        - "Aile bir arada her şeyi yapabilir"

        İnce'nin eşi Melek İnce de ilk yıllarda arılardan korktuğunu ve eşinin yaptığı işi yakından bilmediğini söyledi.

        Başlangıçta tatillerde kısa süreliğine çocuklarıyla eşinin yanına geldiğini belirten İnce, zamanla doğayla iç içe, teknolojiden ve şehrin gürültüsünden uzak yaşamı sevmeye başladıklarını ifade etti.

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        İnce, özellikle Kovid-19 salgını döneminde çocuklarıyla yaylada daha fazla vakit geçirdiklerini, çocuklarının da doğal ortamı sevmesinin ardından arıcılığa daha fazla dahil olduklarını anlattı.

        Ürettikleri balı toptan vermek yerine kendilerinin pazarladığını dile getiren İnce, satışların artmasıyla üretim ve kovan sayısını da artırdıklarını vurguladı.

        Herkese arıcılığı önerdiğini belirten İnce, "Başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Yeter ki istek olsun. Yani aile bir arada her şeyi yapabilir. Eşler birbirlerine destek olursa her şey çok güzel olur diye düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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