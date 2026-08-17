Yozgat Sağlık Müdürü Karaarslan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini inceledi
Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu.
Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu.
Karaarslan, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.
Merkezde yürütülen çalışmaları ve sunulan sağlık hizmetlerini inceleyen Karaarslan, yetkililerden kurumun mevcut durumu ve işleyişi hakkında bilgi aldı.
Karaarslan, tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.
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