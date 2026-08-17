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        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat Sağlık Müdürü Karaarslan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini inceledi

        Yozgat Sağlık Müdürü Karaarslan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini inceledi

        Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Yozgat Sağlık Müdürü Karaarslan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini inceledi

        Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Karaarslan, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

        Merkezde yürütülen çalışmaları ve sunulan sağlık hizmetlerini inceleyen Karaarslan, yetkililerden kurumun mevcut durumu ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

        Karaarslan, tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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