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        Yozgat'ta 34 bin makaron ele geçirildi

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, 21 bin 460'ı dolu 34 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Yozgat'ta 34 bin makaron ele geçirildi

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, 21 bin 460'ı dolu 34 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adres ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 21 bin 460'ı dolu olmak üzere toplam 34 bin makaron, 60 sigara sarma makinesi, elektronik terazi, 510 kilitli poşet, 91 metal sigara paketi ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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