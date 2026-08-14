Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta 25. Uluslararası Sürmeli Şenliği başladı

        Yozgat'ta 25. Uluslararası Sürmeli Şenliği başladı

        Yozgat'ta 25. Uluslararası Sürmeli Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Yozgat'ta 25. Uluslararası Sürmeli Şenliği başladı

        Yozgat'ta 25. Uluslararası Sürmeli Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.

        Yimpaş Kültür Merkezi önündeki kortej yürüyüşünün ardından şenlik, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

        Meydanda çocuklara yönelik çeşitli deney etkinlikleri gerçekleştirilirken, halk oyunları gösterileri de sunuldu.

        Yerel sanatçılar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının sahne aldığı etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Alanı dolduran müzikseverler, konserlerde seslendirilen şarkılara eşlik etti.

        Festival kapsamında meydanda yerel ürünlerin yer aldığı stantlar da kuruldu.

        Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Sürmeli Şenlikleri'nin 25'incisini bugün başlattıklarını söyledi.

        REKLAM

        Şenliği sadece konserlerden ibaret bir faaliyet olarak görmediklerini belirten Arslan, "Aynı zamanda değişik hizmetlerin sergilendiği, farklı yaş gruplarına, çocuklarımıza, gençlere, büyüklere hitap eden değişik aktivitelerin olduğu hizmetin, muhabbetin, sevginin paylaşıldığı bir ortam olarak görüyoruz." dedi.

        Arslan, festivalin 3 gün boyunca süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 25.Uluslararası Sürmeli Şenlikleri kortej yürüyüşü ile başladı
        Yozgat'ta 25.Uluslararası Sürmeli Şenlikleri kortej yürüyüşü ile başladı
        Ot yangını kısa sürede söndürüldü
        Ot yangını kısa sürede söndürüldü
        Yozgat'ta 3 bin 560 adet makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 3 bin 560 adet makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 15 bin 560 makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 15 bin 560 makaron ele geçirildi
        Bakan Yardımcısı Polat, 10 bin keklik kapasiteli tesisi inceledi
        Bakan Yardımcısı Polat, 10 bin keklik kapasiteli tesisi inceledi
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Yozgat'ta Keklik Üretim İstasyonu'nu...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Yozgat'ta Keklik Üretim İstasyonu'nu...