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        Yozgat'ta 15 bin 560 makaron ele geçirildi

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Yozgat'ta 15 bin 560 makaron ele geçirildi

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adres ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 3 bin 560'ı dolu toplam 15 bin 560 makaron, 1 sigara sarma makinesi, 2 elektronik sigara, 4 bin 537 boş sigara kutusu ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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