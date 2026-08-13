Yozgat'ta 15 bin 560 makaron ele geçirildi

Belirlenen adres ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 3 bin 560'ı dolu toplam 15 bin 560 makaron, 1 sigara sarma makinesi, 2 elektronik sigara, 4 bin 537 boş sigara kutusu ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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