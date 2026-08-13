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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Yozgat'ta Keklik Üretim İstasyonu'nu ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Yozgat'taki Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Yozgat'ta Keklik Üretim İstasyonu'nu ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Yozgat'taki Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda incelemede bulundu.

        Çeşitli ziyaretler için kente gelen Polat, ilk olarak Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Polat, bir süre Vali Özkan'la görüştü.

        Daha sonra Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'na geçen Polat ve Özkan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Polat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Bankası tarafından fonlanan Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi'nin (TULİP) uygulama sahalarında inceleme yapmak üzere Yozgat'a geldiklerini söyledi.

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        Ziyaretleri kapsamında havzada yürütülen çeşitli projeleri inceleyeceklerini belirten Polat, "Çalatlı Keklik Üretim İstasyonumuza geldik. Burada 10 bin kapasiteli bir tesisimiz mevcut. Yaban ve av hayatının sağlıklı döngüsünü sağlamak üzere bu istasyonları kurup keklik ve diğer türleri başka istasyonlarımızda üretiyoruz. Bu tesisimizde bugün itibarıyla 2026 yılı için 7 bin 250 kekliğimiz, başka illerimize dağıtılmak üzere tahsis edilmiş bulunmaktadır." diye konuştu.

        Polat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2007'de Yozgat'ta kurulan Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 223 bin kekliğin üretildiğini kaydetti.

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        Vali Özkan ise Yozgat'ın verimli ovaları, yaylaları ve ormanlarıyla Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olduğunu, özellikle hububat üretiminde ilk 5 il arasında yer aldığını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle tarımsal üretimin sürdürülmesi ve tarımsal sanayinin geliştirilmesi için çalıştıklarını anlatan Özkan, "TULIP Çekerek Havzası Projesi de bizim için önemli projelerden birisi. Uygulamalarımız hızla devam ediyor ve Bakanlığımız da bu konuda bizlere büyük destek oluyor. Bugün de bakan yardımcımızı özellikle Çekerek Havzası ve havza içerisinde yer alan kırsal yerleşim birimlerindeki çalışmaları değerlendirmek üzere misafir ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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