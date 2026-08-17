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        Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.C, B.K, O.K. ve M.A. gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.C, B.K. ve O.K. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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