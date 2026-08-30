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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Odunpazarı'nı 31-25 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Odunpazarı'nı 31-25 yendi.

        Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını MC Sistem Yozgat GSK, 18-13 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, müsabakadan 31-25 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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