Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Odunpazarı'nı 31-25 yendi.
Giriş: 30.08.2026 - 18:09 Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Odunpazarı'nı 31-25 yendi.
Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını MC Sistem Yozgat GSK, 18-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, müsabakadan 31-25 galip ayrıldı.
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