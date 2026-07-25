MHP Sorgun İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı

Yozgat'ta MHP Sorgun İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.



Belediyenin düğün salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, kongrede yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlarını bildiklerini ve bunları TBMM'de sık sık gündeme getirdiklerini söyledi.



Sorgun İlçe Başkanı Muaz Ağan ise inandığı dava uğruna tereddüt etmeden çalıştığını belirterek, parti teşkilatında her kademede görev almayı büyük bir şeref olarak gördüğünü ifade etti.





Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, Ağan yeniden MHP Sorgun İlçe Başkanı seçildi.

