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        Sorgun TSO'dan öğrencilere ayakkabı yardımı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere 340 çift spor ayakkabı temin edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Sorgun TSO'dan öğrencilere ayakkabı yardımı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere 340 çift spor ayakkabı temin edildi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Sorgun TSO işbirliğinde gerçekleştirilen yardım kapsamında, toplam 260 bin lira değerindeki ayakkabılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

        Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Arslan, "Eğitime ve öğrencilerimize yönelik desteklerimizi imkanlarımız ölçüsünde sürdürmeye devam edeceğiz. Yardımın öğrencilerimize ulaşmasında emeği geçen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

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        İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da dar gelirli öğrencilere yönelik desteklerinden dolayı Sorgun TSO yönetimine teşekkür etti.

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