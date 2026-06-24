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        Sorgun'da "Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Geleceği" konulu panel düzenlendi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından "Sorgun'da Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Geleceği" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Sorgun'da "Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Geleceği" konulu panel düzenlendi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından "Sorgun’da Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Geleceği" konulu panel gerçekleştirildi.


        Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, gıda güvenliği, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın geleceğin en önemli başlıkları arasında yer aldığını söyledi.


        Su kaynaklarının korunmasının önemine değinen Ekinci, "Geleceğin en stratejik konusu enerjiden önce su. Ondan sonra ise gıda olacaktır. Suyu koruyamayan şehirler, geleceğini koruyamayacaktır." dedi.


        Yüksek ziraat mühendisi Alparslan Tekbaş'ın konuşmasının ardından Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, tarımın geleceği, kırsal kalkınma ve bölgesel işbirliklerinin önemine değindi.


        Panel, farklı oturumlarda gerçekleştirilen sunumlarla devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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