Yozgat'ta 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 130 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen A.Z'yi takibe aldı. Düzenlenen operasyonda şüphelinin aracında yapılan aramada 130 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.