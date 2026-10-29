Yozgat'ta devrilen mikser metrelerce sürüklendi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kadışehri ilçesine bağlı Yankı Mahallesi’nde beton mikseri devrildi. Edinilen bilgilere göre 66 ADG 110 plakalı F.A. idaresindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yoldan çıkarak devrildi ve metrelerce sürüklendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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