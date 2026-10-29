Çorum'daki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı toprağa verildi

AlacaYozgat kara yolu Koçhisar Barajı mevkiinde 28 Ekim Çarşamba günü meydana gelen kazada otomobil ve cip çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden anne ve çocuklarının cenazeleri Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii'nden son yolculuklarına uğurlandı.

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