Çorum'daki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı toprağa verildi
Çorum'un Alaca ilçesindeki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı Yozgat'ta toprağa verildi.
Çorum'un Alaca ilçesindeki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı Yozgat'ta toprağa verildi.
AlacaYozgat kara yolu Koçhisar Barajı mevkiinde 28 Ekim Çarşamba günü meydana gelen kazada otomobil ve cip çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden anne ve çocuklarının cenazeleri Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii'nden son yolculuklarına uğurlandı.
Cenaze törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve ailenin yakınları katıldı.
Anne Yasemin Sarpkaya (45) , çocukları Amine Sarpkaya (24) ve Ömer Asaf Sarpkaya (9) Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çatak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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