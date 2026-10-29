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        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Çorum'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'ta defnedildi

        Çorum'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'ta defnedildi

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, memleketleri Yozgat'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Çorum'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'ta defnedildi

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, memleketleri Yozgat'ta toprağa verildi.

        Dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne Yasemin Sarpkaya (45) ile çocukları Amine (24) ve Ömer Asaf Sarpkaya'nın (9) cenazeleri, Alaca Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Yozgat'a getirilen cenazeler, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çatak Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Sarpkaya ailesinin yakınları ile Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve vatandaşlar katıldı.

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        - Olay

        Ali Sarıaslan (61) yönetimindeki 66 ABL 208 plakalı otomobil, dün Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında Şevket D. idaresindeki 34 FB 4234 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Ali Sarıaslan ile aynı araçta bulunan Yasemin Sarpkaya ve çocukları Amine ile Ömer Asaf Sarpkaya yaşamını yitirmişti.

        Kazada, diğer otomobilin sürücüsü Şevket D. ile araçtaki Mehmet Ö. de yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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