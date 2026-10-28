Yozgat'ta yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
Yozgat'ta merkeze bağlı Beyvelioğlu köyünde yıldırım isabet eden genç yaşamını yitirdi.
Yozgat'ta merkeze bağlı Beyvelioğlu köyünde yıldırım isabet eden genç yaşamını yitirdi.
Beyvelioğlu köyü merasında bulunan Kemal Can Gültekin'e (19) sağanak sırasında yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından hastane morguna kaldırılan Gültekin'in cenazesinin, bugün öğle vakti Beyvelioğlu köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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