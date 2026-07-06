Yozgat'ta duvara çarpan elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde duvara çarpan üç tekerlekli elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı.





A.Ş'nin kullandığı 66 ADZ 341 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, ilçeye bağlı Baydiğin beldesi Ceylan Sokak'taki Seyir Terası yolu mevkisinde bir evin duvarına çarparak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerince Yozgat ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.



