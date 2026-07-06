Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta duvara çarpan elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı

        Yozgat'ta duvara çarpan elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde duvara çarpan üç tekerlekli elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Yozgat'ta duvara çarpan elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde duvara çarpan üç tekerlekli elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı.


        A.Ş'nin kullandığı 66 ADZ 341 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, ilçeye bağlı Baydiğin beldesi Ceylan Sokak'taki Seyir Terası yolu mevkisinde bir evin duvarına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerince Yozgat ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi
        Yozgat'ta çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi
        Torun sevgisi sayesinde ürettiği maketler ilgi odağı oldu
        Torun sevgisi sayesinde ürettiği maketler ilgi odağı oldu
        Yozgat'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı
        Yozgat'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı
        Yozgat'ta ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı
        Yozgat'ta ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı
        Kurallara uymadı, 204 bin lira ceza kesildi
        Kurallara uymadı, 204 bin lira ceza kesildi
        Başkan Arslan, çocuklar için şarkılar söyledi
        Başkan Arslan, çocuklar için şarkılar söyledi