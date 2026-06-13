Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.



Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan dolu ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve tarımsal zarar ihbarları üzerine, İl Özel İdaresi, Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerinin sahadaki çalışmalarına ivedilikle başladığı belirtildi.



Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Yağışlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarımız koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Tarımsal alanlarda oluşan zararların tespiti amacıyla İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz yarın sabah saatlerinden itibaren sahada incelemelerine başlayacaktır. Sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, sel ve doludan etkilenen üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

