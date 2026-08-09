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        Yozgat'ta hububat hasadı mesaisi gün doğumuyla başlıyor

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gün doğumuyla başlayan hububat hasadı dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Yozgat'ta hububat hasadı mesaisi gün doğumuyla başlıyor

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gün doğumuyla başlayan hububat hasadı dronla görüntülendi.

        İlçede olgunlaşan ürünlerini hasat etmek için sabah erkenden tarlanın yolunu tutan çiftçiler, gün boyu yoğun mesai harcıyor.

        Buğday ve arpanın yanı sıra bazı bölgelerde fiğ hasadının yapıldığı ilçede, biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle başlayan çalışmaları çiftçiler de ürünlerinin başında takip ediyor.

        Biçilen ürünler, biçerdöverlerden traktör römorklarına boşaltılarak depolara ve alım noktalarına taşınıyor.

        Günün ilk ışıklarıyla başlayan hasat mesaisi, geniş tarım arazilerinde gün batımına kadar devam ediyor.

        Gün doğumuyla tarlalardaki hareketlilik, biçerdöverlerin çalışması ve traktörlerin ürün taşıması dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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