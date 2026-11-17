Özkan, kent merkezi, ilçeler, beldeler ve köylere yönelik hizmet ve yatırımlarda özveriyle çalışan İl Genel Meclisi üyeleri ile İl Özel İdaresi personeline teşekkür etti.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda 2027 yılı bütçesi görüşüldü.

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