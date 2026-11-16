Yozgat emniyeti uyuşturucuya geçit vermedi: 638 sentetik ecza hap ele geçirildi
Yozgat'ta polis ekiplerince 638 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Giriş: 16.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
Yozgat'ta polis ekiplerince 638 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli S.U.'nun ikametinde yapılan aramalarda 638 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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