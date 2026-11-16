Yozgat Belediyesi'nden çocuklara ara tatil hediyesi: 'Düşler Dünyası'

Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ara tatil döneminde çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturuyor. ‘Düşler Dünyası’ adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu, 19 Kasım Perşembe günü Saat 14.00’te Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda sahnelenecek.

Yozgat Belediyesi, çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümelerini sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Düşler Dünyası’, renkli karakterleri, müzikleri, dansları ve eğlenceli hikayesiyle minik izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’ın çocukların kültür ve sanatla buluşmasına verdiği önem doğrultusunda hazırlanan etkinlik, ‘Tiyatro seyretmeyen çocuk kalmasın’ anlayışıyla gerçekleştirilecek. Çocukların yalnızca akademik başarılarıyla değil, sosyal ve kültürel gelişimleriyle de desteklenmesi gerektiği anlayışından hareket eden Yozgat Belediyesi, tiyatroyu daha fazla çocuğa ulaştırmayı hedefliyor. ‘Düşler Dünyası’, savaş bölgesinde yaşayan çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan bir sirkin başından geçen olayları anlatıyor. Şarkılar ve danslarla ilerleyen hikaye, dostluğu, dayanışmayı ve çocukların yüzünü güldürmek için verilen çabayı sahneye taşıyor.

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Soner Tumgan’ın oyunlaştırıp yönettiği müzikli ve danslı çocuk oyununun oyuncu kadrosunda Merve Erol, İlker Karabacak, Özkan Öztürk, Elif Asya Nur Türkmen ve Soner Tumgan yer alıyor. Oyunun teknik yönetmenliğini ise Hacı Hatipoğlu üstleniyor.

19 Kasım Perşembe günü 14.00’te Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda sahnelenecek oyunla, çocukların sanatla buluşması ve tiyatro sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması amaçlanıyor.

Ara tatil için özel olarak sahnelenecek ‘Düşler Dünyası’, tiyatro sezonu boyunca her cumartesi saat 14.00’te Kent Park Bilal Şahin Kültür Merkezi Dr. Kazım Arslan Sahnesi’nde de izleyiciyle buluşacak. Çocuklar ve aileleri, tiyatronun bilet sistemi üzerinden ücretsiz davetiyelerini alarak oyunu izleyebilecek.