Yozgat'ta imece usulüyle hazırlanan arabaşı şenliği bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi Burunören köyü, geleneklerini yaşatmak ve toplumsal bağı güçlendirmek amacıyla düzenlenen geleneksel Arabaşı Şenliği ile binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Burunören köyü sakinleri birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın en güzel örneğini Yozgat’ın tescilli lezzeti arabaşı etrafında sergiledi. Günler öncesinden başlayan hummalı hazırlıklarda kadınların omuz omuza verdiği şenlik, yalnızca bir lezzet buluşması değil; dargınlıkların son bulduğu, komşuluk hukukunun ve imece kültürünün en canlı şekilde yeniden canlandığı bir kardeşlik köprüsüne dönüştü. Şehir dışında ve yurt dışında yaşayan köylülerin de destek olduğu şenliğin altıncısı renkli anlara sahne oldu.

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"Arabaşı Yozgat’ımızın önde gelen yemeklerindendir"

Arabaşı çorbasını hazırlayan köy sakinlerinden Hüsne Şimşek "Kazlarımızı kestik, temizledik, yıkadık, kaynakttık. Bir gün önce unumuzu kavurduk. Çorbanın ununu kavuruyoruz. Arabaşı hamurunu yaptık. Çorbamızı yaptık, hazır hale geldi. Arabaşı olmazsa olmaz, Yozgat’ımızın önde gelen yemeklerindendir. Katılım bin kişiyi geçer, her zaman kalabalık oluyor. Muhtarımız Bekir Yeşil önderliğinde günler öncesinden hazırlandı. Davet edildi. Eşi Şaziye Hanımın da yardımıyla köyümüzde imece usulü kadınlar birlikte toplandık. Hazırlanmasında bulaşığının yıkanmasını birlikte yaptık. Çok zor ama değdi" diyerek zahmetli hazırlık sürecini anlattı.

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"Şenliğimizi 6 yıldır yapıyoruz"

Burunören Köyü Muhtarı Bekir Yeşil "Şenlik programımızda arabaşı içimi, ağalık seçimi, yöresel oyunlar var. Köyümüz çevre köylere örnek bir köy oldu. Şenlik için herkesin gönlünden ne koparsa ikişer üçer bin lira topluyoruz, 6 yıldır bu şekilde devam ettiriyoruz. Sadece şenlik için de değil. İlkokulumuzu, sağlık binamızı, camimizi, çeşmelerimizi devletten beş kuruş maddi destek almadan imece usulü başardık. Bugün ortalama 2 bin kişi bekliyoruz. Ama yağmur dolayısıyla bin veya bin beş yüz olabilir" dedi.

"40 adet kaz, 100 adet tavuk, 350 tepsi hamur hazırlandı"

1 hafta öncesinden 12 kadının bir araya gelmesiyle programa hazırlandıklarını ifade eden Yeşil, "200 tepsi hamur olmadı. Attık yenisini yaptık. Yaklaşık 350 tepsi hamurumuz var. 40 adet kaz, 100 adet tavukla halkımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Burunören köyü Yozgat’ı Türkiye’yi aştı. Dış ülkelere bile arabaşını tanıtıyoruz. İmecemizi canlandırdık. Birlik beraberliğimizi canlandırdık. Ben bundan çok memnunum. İki arkadaş birbirine kırgındı, geldi burada barıştılar. Arabaşı Şenliği birlik beraberliğin sembolü oldu" ifadelerini kullandı.

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Şaziye Yeşil ise arabaşı çorbasını herkesin çok beğendiğini ve memnun olduğunu belirtti.