Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta 4 ATM'ye zarar veren zanlı yakalandı

        Yozgat'ta 4 ATM'ye zarar veren zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Yozgat'ta 4 ATM'ye zarar veren zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haşim Kılıç Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        UNESCO Müzik Şehri'nin mirasçıları Yozgat'ta türküler seslendirdi
        UNESCO Müzik Şehri'nin mirasçıları Yozgat'ta türküler seslendirdi
        Minik kadınlar ve erkekler kuşak güreşi Yozgat'ta başladı
        Minik kadınlar ve erkekler kuşak güreşi Yozgat'ta başladı
        Yeşilay Minikler Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı
        Yeşilay Minikler Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı
        KKTC'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
        KKTC'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Öcal'ın cenazesi Yozg...
        Görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Öcal'ın cenazesi Yozg...