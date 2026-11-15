Yozgat'ta 4 ATM'ye zarar veren zanlı yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 15.11.2026 - 15:12 Güncelleme:
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haşim Kılıç Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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