UNESCO Müzik Şehri'nin mirasçıları Yozgat'ta türküler seslendirdi

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen kültürsanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, bozlaklar ve Anadolu türküleri seslendirdi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda düzenlenen programda Neşet Ertaş’ın yeğenleri de yer aldı. Konser öncesi açıklamalarda bulunan topluluk üyeleri, Kırşehir’in UNESCO Şehirler Ağı’na ‘Müzik Şehri’ olarak girmesindeki rollerine dikkat çekti.

Bozkırın tezenesi merhum Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehir’den gelerek Yozgat Belediyesi ev sahipliğinde dinleyicilerle buluşan Abdallar Topluluğu, hem coşkulu oyun havaları hem de yürek yakan ağıtlarıyla büyük beğeni topladı.

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"Türkülerimizi havalandıracağız"

Topluluk üyelerinden İrfan Ertaş, "Topluluğumuz Kırşehir Belediyesi’nin kurmuş olduğu Abdallar Topluluğu. 6. seneye girdik. Neşet Ertaş’ın yeğenleriyiz. Türkülerimizi havalandıracağız. Memleketin istenen her yerine gidiyoruz" derken Hüseyin Ateşli ise, "Türkiye’nin her tarafına gelip gidiyoruz. Antalya’da Yörük Festivali, Yozgat, Ankara gibi yerlerde programlarımız devam ediyor. Bu kültürü bitirmemeye çalışıyoruz. Biz son nesiliz. Yetişen yok. Bu topluluğa sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.