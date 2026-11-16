Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 701 sentetik uyuşturucu hap ve 35 gram esrar ele geçirdi.

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