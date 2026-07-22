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        Yozgat'ta muhtar ve oğlunun tüfekle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, muhtar ve oğlunun tüfekle öldürülmesine, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Yozgat'ta muhtar ve oğlunun tüfekle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, muhtar ve oğlunun tüfekle öldürülmesine, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı.

        Boğazlıyan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.E.E. ve tutuksuz sanık S.Ç. ile maktuller Yalçın ve Ahmet Akdemir'in yakınları, olayda yaralanan Kubilay Akdemir ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Y.E.E. savunmasında, Akdemir ailesiyle muhtarlık seçimi nedeniyle küs olduklarını ancak aralarında husumet bulunmadığını öne sürdü.

        Olay günü annesinin kendisini telaşla aradığını, ağabeyinin de kendisine ulaşmaya çalıştığını belirten sanık Y.E.E, savunmasında şunları söyledi:


        "Ağabeyime ulaşmak için evden çıktım. Evden çıkarken yanıma tüfeği de aldım. Yalçın Akdemir, Ahmet Akdemir ve Kubilay Akdemir araçlarıyla aracımın önünü kesti. Aracımın camlarını kırdılar. Aramızda tartışma çıktı, ben de hedef gözetmeksizin tüfekle üç el ateş ettim."

        Tutuksuz sanık S.Ç ise olayla ilgisi olmadığını ileri sürdü.

        Sanıkların avukatları, soruşturmada eksiklikler bulunduğunu belirterek, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

        Tanıkların da dinlenildiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde 14 Temmuz 2025'te çıkan silahlı kavgada, köy muhtarı Yalçın ile oğlu Ahmet Akdemir tüfekle öldürülmüş, Kubilay Akdemir ise yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Y.E.E. tutuklanmış, S.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.






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