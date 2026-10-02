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        Yozgat'ta orman köylülerine hayvancılık desteği

        Yozgat'ta, "2026 Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculuğu Projesi" kapsamında orman köylerinde yaşayan üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Yozgat'ta orman köylülerine hayvancılık desteği

        Yozgat'ta, "2026 Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculuğu Projesi" kapsamında orman köylerinde yaşayan üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği verildi.

        Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, orman köylülerinin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi, üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 2026 ORKÖY Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculuğu Projesi'nden yararlanan Kale köyündeki ailelere süt sığırcılığı faaliyetlerini geliştirmeleri amacıyla büyükbaş hayvan desteği verildi.

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        Recepli köyünde projeden faydalanan ailelere de mevcut hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve aile ekonomilerine katkı sağlanması amacıyla küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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