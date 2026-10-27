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        Acil serviste başlayan hikaye, bebeğin ismiyle taçlandı

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel hastaneye gelen bir ailenin, acil serviste Prof. Dr. Mehmet Yaman'ın hasta ve çalışanlara gösterdiği ilgiden etkilenerek yeni doğan bebeklerine Mehmet Yaman adını verdiği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Acil serviste başlayan hikaye, bebeğin ismiyle taçlandı

        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel hastaneye gelen bir ailenin, acil serviste Prof. Dr. Mehmet Yaman’ın hasta ve çalışanlara gösterdiği ilgiden etkilenerek yeni doğan bebeklerine Mehmet Yaman adını verdiği öğrenildi.

        Doğumun ardından bebeğin ilk kontrolleri için hastaneye gelen aile, Prof. Dr. Yaman’ı ziyaret etti. Bebeğe kendi adının verilmesi karşısında duygulanan Yaman, aileye çeşitli sağlık hizmetleri hediye edeceğini açıklarken, hastanede doğan tüm bebeklerin de bir yaşına kadar çocuk polikliniği muayenelerinden ücretsiz yararlanacağını duyurdu. Yaman ayrıca, bugünden itibaren hastanede doğacak ve aileleri tarafından Mehmet Yaman adı verilecek bebekler için hiçbir ücret alınmayacağını belirtti.

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        Edinilen bilgiye göre, bir süre önce özel hastanenin acil servisine kontrol amacıyla gelen Hasan Dilaver ve ailesi, hastane sahibi ve aynı zamanda hastanede görev yapan Prof. Dr. Mehmet Yaman’ın yaklaşımından etkilendi. Yaman’ın yalnızca hastalarla değil, sağlık çalışanları ve temizlik personeliyle de yakından ilgilenmesi ailenin dikkatini çekti. Doktorun bu yaklaşımından etkilenen aile, dünyaya gelen çocuklarına Mehmet Yaman ismini vermeye karar verdi.

        Doğumun ardından bebeğin ilk kontrolleri için hastaneye gelen aile, Prof. Dr. Mehmet Yaman’ı ziyaret etti. Bebeğe kendi adının verildiğini öğrenen Yaman, yaşadığı mutluluğu dile getirerek aileye teşekkür etti.

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        "Bu benim için büyük bir gurur"

        Bebeğe kendi adının verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Yaman, "Bu benim için gerçekten çok onur verici bir şey. Böyle bir durumla karşılaşmak beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Biz, Hakk’ın rızasını kazanmak için halka hizmet anlayışıyla yol alıyoruz. Mehmet Yaman bebeğin nezdinde, hastanemizde doğan bütün bebeklerin bir yaşına gelene kadar çocuk polikliniği muayenelerini ücretsiz yapacağız. Mehmet Yaman bebeğin ise çocuk polikliniğinin yanı sıra diğer poliklinik hizmetlerinden de ücret alınmayacak. Ayrıca anne ve babaya da birer checkup paketi hediye edeceğiz" dedi.

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        Yaman, uygulamaya ilişkin açıklamasında, "Bugün itibarıyla hastanemizde doğacak ve ailesi tarafından Mehmet Yaman adı verilecek bebeklerden hiçbir ücret alınmayacak. Bu bizim için büyük bir gurur. Allah sağlıklı, uzun ömürler bağışlasın" ifadelerini kullandı.

        "Herkese aynı ilgiyi göstermesi bizi etkiledi"

        Bebeğin babası Hasan Dilaver ise Prof. Dr. Mehmet Yaman ile ilk kez hastanenin acil servisinde karşılaştıklarını belirterek, doktorun yaklaşımının kendilerini etkilediğini söyledi.

        Dilaver, "Biz Mehmet Hocamızı ilk kez acilde gördük. Sağlık personelinin yanı sıra temizlik görevlileriyle de yakından ilgileniyordu. Onlara ‘Nasılsınız, bir sıkıntınız veya sorununuz var mı?’ diye soruyordu. Bu yaklaşımı bizi çok etkiledi. Kendi aramızda da konuştuk. Hocamızın hem hemşirelerle hem de temizlik görevlileriyle ilgilenmesi dikkatimizi çekti. Bu nedenle çocuğumuza Mehmet Yaman ismini vermeye karar verdik. Kayınpederimin adı da Mehmet’ti. Hocamızın ilgisi de bu kararımızda etkili oldu" diye konuştu.

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        Aile, gösterdiği ilgi ve yakınlık dolayısıyla Prof. Dr. Mehmet Yaman’a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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